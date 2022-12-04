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بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين

بعد تأجيل لأسابيع.. اكتمال حكومة العراق الجديدة بمنح الثقة لآخر وزيرين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منح مجلس النواب العراقي، الثقة لمرشحي وزارتي البيئة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالأغلبية المطلقة وذلك بعد أسابيع من التأجيل والشد.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان، أن مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد آميدي، وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة.

وأردف البيان، أن المجلس صوت أيضا على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة.

وبذلك تكون تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني قد اكتملت، بعد أن نالت ثقة البرلمان في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23، مع إرجاء التصويت على الوزارتين المذكورتين، بسبب خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني).

وبهذا تصبح وزارتا الخارجية والإعمار من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أما وزارتا العدل والبيئة فمن نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، بواقع 4 وزارات للمكون الكردي ككل.

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