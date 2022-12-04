دولي

عودة إلى العام 1661.. تعديل على تاج تاريخي ليلائم رأس الملك تشارلز الثالث

عودة إلى العام 1661.. تعديل على تاج تاريخي ليلائم رأس الملك تشارلز الثالث
التاج الذي سيجرى عليه التعديل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قصر بكنهاج نقل تاج القديس إدوارد التاريخي من برج لندن لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث.

وقال "بكنجهام" إن "تاج القديس إدوارد التاريخي، الذي كان محور تتويج الملوك في إنجلترا لأكثر من 350 عاماً، جرى نقله من برج لندن لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث ليتمكن من ارتدائه في مراسم تتويجه في مايو المقبل".

وبحسب موقع (الشرق)، فقد أضاف: أنه بدأ استخدام هذا التاج بالتتويج منذ الملك تشارلز الثاني في عام 1661 في أعقاب استعادة النظام الملكي بعد جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت 10 سنوات، وعادة ما يتم الاحتفاظ بالتاج إلى جانب مجموعة من جواهر التاج البريطاني في برج لندن.
              
وحل تاج القديس إدوارد محل نسخة من القرون الوسطى، يُعتقد أنها تعود إلى القرن الحادي عشر في عهد إدوارد المعترف، والذي تم صهره في عام 1649.
              
وسيتوج تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد خلال الحفل المهيب الذي سيقام في قلعة وستمنستر بلندن في السادس من مايو، على غرار ما حدث مع والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وسيرتدي أيضاً تاج الدولة الإمبراطورية أثناء المراسم.

ويتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت، والجمشت، والياقوت الأزرق، والعقيق، والتوباز، والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى في وجود أربعة صلبان باتيه وأربعة أزهار زئبق, كما أن لديه غطاء مخملي مزين بفرو القاقم.

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