شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن تطورات جديدة بشأن "معبر كارني" شرق غزة

الاحتلال يعلن تطورات جديدة بشأن "معبر كارني" شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تطورات جديدة بشأن "معبر كارني" شرق قطاع غزة، والذي توقف عن العمل منذ عام 2011 "لأسباب أمنية".

ووفق المتحدث باسم الجيش، فإنه بدأت اليوم عملية "كارني عوز" التي تتضمن تفكيك "معبر كارني" في منطقة الجدار الفاصل على حدود قطاع غزة، وسيتم مكانه بناء "عائق أرضي".

وأشار إلى أن العملية تستمر عدة أسابيع يتم خلالها تنفيذ العمل في منطقة العائق بقيادة مديرية الحدود والتماس في وزارة الجيش وبالتعاون مع فرقة غزة.

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