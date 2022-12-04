للمرة الأولى من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى البحرين اليوم





وقال هرتسوغ قبل توجهه إلى المنامة: "سأتوجه الآن في زيارة إلى البحرين كأول رئيس إسرائيلي يزور المملكة، وذلك بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة".





وتابع: "سأتداول مع الملك وولي العهد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا، والقضايا السياسية والتحديات المشتركة".





وأضاف هرتسوغ: "دائرة السلام والشراكة الآخذة في الاتساع لها أهمية كبيرة، في ظل تضعضع الاستقرار العالمي - وفي مواجهة قوى الكراهية والإرهاب هناك حل واحد فقط وهو تحالف قوى الصداقة والشراكة"، وفق تعبيره.

وقال الرئيس الإسرائيلي إنه بعد زيارة البحرين، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي.



رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى البحرين، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي.