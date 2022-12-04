قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم ديرية (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.كما واعتقلت القوات الإسرائيلية، مواطنا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واستولت على مركبة في البلدة القديمة من المدينة.وقالت المصادر الأمنية إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك واعتقلت المواطن مصعب عبد اللطيف مليطات (37 عاما)، بعد أن داهمت منزله".وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على مركبة قبل انسحابها.