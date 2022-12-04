شؤون فلسطينية

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين هذا الأسبوع؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين هذا الأسبوع؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بشكل عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد  في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 18-12 17-10 16-10 بيت لحم 18-12 17-10 16-10
رام الله والبيرة 17-11 16-9 15-9 طولكرم 21-15 20-13 19-13
نابلس 19-12 18-10 17-10 قلقيلية 21-15 20-13 19-13
جنين 22-13 21-11 20-11 سلفيت 18-12 17-10 16-10
طوباس 23-14 22-12 21-12 روابي 19-12 18-10 17-10
الخليل 17-11 16-9 15-9 غزه 22-17 21-15 20-15
أريحا 26-17 25-15 24-15 خانيونس 22-17 21-15 20-15
الأغوار الشمالية 24-15 23-13 22-13 رفح 23-16 22-14 21-14

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