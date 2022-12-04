شؤون فلسطينية

حماس لـ "دنيا الوطن": المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات

حماس لـ "دنيا الوطن": المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات
خاص دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الأحد، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن تواجده.

وأضاف قاسم، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن تصدي المقاومة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والرد بشكل مباشر على القصف، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات.

وتابع: "العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته بالأمس باعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة".

وأكمل: "هذا الارهاب الصهيوني والسلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة، وسنظل نساند انتفاضة شعبنا في كل أماكن تواجده".

يذكر، أن فصائل المقاومة بغزة أطلقت خمسة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف رداً على الغارات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تصديها للعدوان الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طائرات الاحتلال.

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