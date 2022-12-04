مصدر مصري لـ "دنيا الوطن": اتصالات مكثفة لمنع تصعيد الأوضاع في غزة





علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري مطلع، أن اتصالات مكثفة تجريها المخابرات المصرية، مع الفصائل الفلسطينية، لمنع تصعيد الأوضاع في قطاع غزة.وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، جنوب القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق خمسة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.يأتي ذلك، بعد يوم من قيام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب عمار مفلح (23 عاماً) بدم بارد في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.وأثارت جريمة إعدام الشاب مفلح، ردود أفعال واسعة، فيما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بـ "جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".من جهتها، وصفت حركة (حماس) إعدام الشاب مفلح، في بيان صحفي، بـ "جريمة بشعة، ستزيد إصرار شعبنا على مقاومة هذا العدو الجبان".