شؤون فلسطينية

مصدر مصري لـ "دنيا الوطن": اتصالات مكثفة لمنع تصعيد الأوضاع في غزة

مصدر مصري لـ "دنيا الوطن": اتصالات مكثفة لمنع تصعيد الأوضاع في غزة
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري مطلع، أن اتصالات مكثفة تجريها المخابرات المصرية، مع الفصائل الفلسطينية، لمنع تصعيد الأوضاع في قطاع غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، جنوب القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق خمسة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

يأتي ذلك، بعد يوم من قيام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب عمار مفلح (23 عاماً) بدم بارد في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأثارت جريمة إعدام الشاب مفلح، ردود أفعال واسعة، فيما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بـ "جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".

من جهتها، وصفت حركة (حماس) إعدام الشاب مفلح، في بيان صحفي، بـ "جريمة بشعة، ستزيد إصرار شعبنا على مقاومة هذا العدو الجبان".

أخبار ذات صلة

شاهد: المقاومة تطلق صواريخ أرض جو تجاه طائرات الاحتلال جنوب قطاع غزة

شاهد: المقاومة تطلق صواريخ أرض جو تجاه طائرات الاحتلال جنوب قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة والمقاومة ترد بإطلاق خمسة صواريخ

الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة والمقاومة ترد بإطلاق خمسة صواريخ

مركز فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال نوفمبر بينهم 11 امرأة و41 طفل

مركز فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال نوفمبر بينهم 11 امرأة و41 طفل

فرق جامعات فلسطين تصل مصر للمشاركة في المسابقة الإقليمية للبرمجة

فرق جامعات فلسطين تصل مصر للمشاركة في المسابقة الإقليمية للبرمجة

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

&#34;صدى سوشيال&#34; تصدر تقريرها الشهري خلال شهر نوفمبر

"صدى سوشيال" تصدر تقريرها الشهري خلال شهر نوفمبر

غزة: وزارة العمل توضح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل

غزة: وزارة العمل توضح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل

المالكي يلتقي وزير الخارجية اليمني ويطلعه على آخر المستجدات بالساحة الفلسطينية

المالكي يلتقي وزير الخارجية اليمني ويطلعه على آخر المستجدات بالساحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

رأفت: سياسات الإعدام الميدانية الموثقة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لتصعيد الجرائم واستباحة الدم الفلسطيني

&#34;المالكي&#34; يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه

"المالكي" يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني بنظيره الايطالي

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني بنظيره الايطالي

إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية شرق القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية شرق القدس

بلدية غزة على طاولة &#34;أستوديو الوطن&#34; غداً الأحد

بلدية غزة على طاولة "أستوديو الوطن" غداً الأحد

مركز فلسطين: العشرات من الأسرى بين سندان الإعاقة ومطرقة ظروف الاعتقال القاسية

مركز فلسطين: العشرات من الأسرى بين سندان الإعاقة ومطرقة ظروف الاعتقال القاسية

اشتية: فلسطين بلد فتية ولدينا قصص نجاح ملهمة وكل فلسطيني رواية

اشتية: فلسطين بلد فتية ولدينا قصص نجاح ملهمة وكل فلسطيني رواية

منوعات

شاهد: نادين الراسي تكشف عن أمنية شقيقها الراحل قبل وفاته بساعات

شاهد: نادين الراسي تكشف عن أمنية شقيقها الراحل قبل وفاته بساعات

شاهد: حمو بيكا يعرض نفسه للهجوم بعد إطلالته الأخيرة والغريبة

شاهد: حمو بيكا يعرض نفسه للهجوم بعد إطلالته الأخيرة والغريبة

شاهد: حسن الرداد يحسم الجدل حول حمل زوجته ايمي سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يحسم الجدل حول حمل زوجته ايمي سمير غانم

شاهد: منى فاروق تلفت الأنظار بجانب والدتها من أمام الكعبة

شاهد: منى فاروق تلفت الأنظار بجانب والدتها من أمام الكعبة

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة اعتذار للشعب المصري بسبب ما فعلته مؤخرًا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة اعتذار للشعب المصري بسبب ما فعلته مؤخرًا

شاهد: عارضة أزياء برازيلية حديث السوشيال ميديا بسبب هذه الإطلالة

شاهد: عارضة أزياء برازيلية حديث السوشيال ميديا بسبب هذه الإطلالة

شاهد: أحمد سعد يحقق نجاح ساحق بأغنيته ويحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة

شاهد: أحمد سعد يحقق نجاح ساحق بأغنيته ويحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة

شاهد: شمس الكويتية تهاجم المدرب الألماني وتوجه له الشتائم

شاهد: شمس الكويتية تهاجم المدرب الألماني وتوجه له الشتائم

بعد عمرو دياب.. دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها من جديد

بعد عمرو دياب.. دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها من جديد

شاهد: صفاء سلطان تصدم جمهورها بآخر مشاهد تمثيلية وجريئة لها

شاهد: صفاء سلطان تصدم جمهورها بآخر مشاهد تمثيلية وجريئة لها

عربي

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا

العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا

الرئيس التونسي: نتقبل الصلح مع المستعدين لإعادة المال المنهوب

الرئيس التونسي: نتقبل الصلح مع المستعدين لإعادة المال المنهوب

السودان تحدد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري

السودان تحدد موعد توقيع الاتفاق السياسي الإطاري