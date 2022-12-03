مركز فلسطين: 380 حالة اعتقال خلال نوفمبر بينهم 11 امرأة و41 طفل

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر الماضي من حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (380) حالة اعتقال بينهم 41 طفلاً، 11 سيدة.وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، مئات المرات لتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة بهدف التصدي لعمليات المقاومة التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، حيث اعتقلت المئات أفرجت عن غالبيتهم بعد ساعات أو أيام وأسابيع من التحقيق.ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً بينهم 10 صيادين، تم اعتقالهم خلال عمليتين عسكريتين لبوارج الاحتلال الحربية، وأطلقت سراحهم في اليوم التالي لاعتقالهم، بينما اعتقلت 4 مواطنين على حاجز بيت حانون ايرز خلال سفرهم الى الداخل الفلسطيني، بعضهم حاصل على تصاريح للعمل، ومواطن تم اعتقاله قرب الحدود الشرقية شمال القطاع.اعتقال النساء والأطفالمدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إن الاحتلال واصل خلال شهر تشرين الثاني الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 41 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفلين يوسف محمد عودة، وحبيب الله ابراهيم اسليم من بلدة حوارة جنوب نابلس، وهما طلاب في الصف السادس الابتدائي، اعتقلا أثناء خروجهما من مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية في البلدة.بينما اعتقلت 11 سيدة وفتاة، منهم 8 من مدينة القدس بينهم المرابطة "زينة عمرو" مع زوجها د. جمال عمرو لحظة خروجهما من الأقصى من باب الأسباط، وأفرج عنها في اليوم التالي، فيما اعتقلت المسنة "منى مناصرة" (67 عامًا) من بلدة قباطية بجنين، خلال زيارتها لنجلها الأسير "عدي فايز مناصرة" في سجن "مجدو"، وأفرجت عنها في اليوم التالي بعد التحقيق، كذلك اعتقلت الطفلة "حلا سرور" (١٧ عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله خلال زيارة شقيقها الأسير "خالد سرور" في سجن "ايشل" ، كما اعتقلت الطفلة "جنات زيدات" (16 عامًا) من الخليل بعد توقيفها على حاجز ابو الريش وافرج عنها بعد 16 يوماً من الاعتقال .اعتقالات القدسوأشار الأشقر الى ان سلطات الاحتلال واصلت خلال نوفمبر الماضي عمليات الاعتقال بحق المقدسيين حيث وصلت حالات الاعتقال الى أكثر من 145 حالة بينهم 21 طفلا و8 نساء، بينهم والدة وشقيقة الشهيد المقدسي عامر حسام بدر، المقدسي مُفيد عبيد وزوجته بعد مداهمة منزلهما في بلدة العيساوية كما اعتقلت الفتاة "مرام دوابشة" 19 عام من شارع الواد بالبلدة القديمة.بينما أصدرت محاكم الاحتلال 7 قرارات بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، وأصدرت 14 أمر إبعاد منها 8 عن المسجد الأقصى المبارك، طالت سيدتين، كذلك أصدرت 17 أمرا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من كل الفئات تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، وخضع لهذه العقوبة 3 أطفال وسيدتين.فيما قررت محكمة الاحتلال تمديد عقوبة العزل الانفرادي للأسير المقدسي أحمد مناصرة رغم خطورة حالته الصحية والنفسية.الأوامر الإداريةوبيَّن الاشقر ان محاكم الاحتلال واصلت تصعيدها خلال شهر نوفمبر الماضي في اصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية ما يزيد عن (182) قراراً إدارياً، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، من بينها (71) أمر جديد، و(111) أمر تجديد لفترات أخرى وصلت الى المرة الخامسة لبعض الاسرى ليرتفع عدد الأوامر الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري الى ما يقارب من (2000) قرار إداري.