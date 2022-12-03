شؤون فلسطينية

فرق جامعات فلسطين تصل مصر للمشاركة في المسابقة الإقليمية للبرمجة

فرق جامعات فلسطين تصل مصر للمشاركة في المسابقة الإقليمية للبرمجة
رام الله - دنيا الوطن
وصلت اليوم، السبت  جميع فرق الجامعات الفلسطينية التي تأهلت في المسابقة الوطنية للبرمجة إلى شرم الشيخ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية استعدادا لمشاركتها في المرحلة الثانية من  البطولة الاقليمية للبرمجة ACPC 25 والتي تعتبر  الأكبر والأهم عالميا في مجال البرمجة لطلاب الجامعات.  بمشاركة جميع الجامعات المتأهلة على مستوى الوطني من منطقة حوض الابيض المتوسط وشمال أفريقيا، والتي يرافقها  كل من: منسق المسابقة د.موسى رفاعية  الوطنية و المسؤول اللوجستي  في المسابقة الفلسطينية د. محمد خليل.

 بدوره تمنى المنسق الوطني للبرمجة د. موسى رفاعية التوفيق لفرق الجامعات الفلسطينية، وأن تتمكن من تحقيق انجازات متقدمة على المستوى الإقليمي في المسابقة بشكل يمكنهم من التأهل للمرحلة النهائية على مستوى العالم، ورفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن فرق الجامعات التي ستمثل فلسطين لهذا العام  والتي تأهلت في المسابقة الوطنية، هي فرق جامعة فلسطين التقنية خضوري، جامعة بيرزيت، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة الخليل، جامعة القدس، الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر.

 

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