شؤون فلسطينية

غزة: وزارة العمل توضح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل

غزة: وزارة العمل توضح الآلية الجديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم، الآلية الجديدة لاستلام تصاريح العمل في الداخل المحتل، حيث اتخذ الاحتلال منذ نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي إجراءات جديدة تتعلق باعتماد التصاريح إلكترونيا.

ونوهت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) إلى أن الاحتلال ألغى العمل بالتصاريح الورقية، واكتفى بإصدار التصاريح إلكترونيًا.

وأشارت وزارة العمل إلى أنها استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، مما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الإجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية.

وأفادت الوزارة بأن الإجراءات الجديدة تتمثل باستلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال الكترونيا، ثم تسلمها لوزارة العمل خلال ايام، وتقوم الوزارة باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

وشددت الوزارة على أن التصاريح التي تصلها وتُبلغ بها، يتم إعلام أصحابها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.

ونوهت الوزارة لجميع الموطنين الذين تواجههم أي مشكلة بالخصوص التوجه لمديرية العمل في محافظته لمعالجتها.

وأكدت وزارة العمل على أن تصاريح العمال سارية المفعول داخل أراضي الـ48 حتى تاريخه لم تتجاوز 15500 تصريح.

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