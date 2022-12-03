المالكي يلتقي وزير الخارجية اليمني ويطلعه على آخر المستجدات بالساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، بنظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.ووضع المالكي نظيره اليمني بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل واعتقال وسلب للأرض وتدمير للممتلكات وهدم للبيوت في ظل الصمت الدولي على ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي.كما وضعه في صورة آخر جهود دولة فلسطين على مستوى منظمات الأمم المتحدة، والتي من شأنها تعزيز مساعيها في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.من جهته، أكد بن مبارك أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لليمن والدول العربية، كما استعرض آخر التطورات على الساحة اليمنية.واتفق الوزيران على استمرار التواصل لتنسيق الجهود في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية المختلفة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين واليمن ومختلف الأقطار العربية.