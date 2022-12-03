"المالكي" يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تاكي شنسوكيه

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بوزيرالدولة للشؤون الخارجية الياباني السيد تاكي شنسوكيه على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في روما.شكر الوزير المالكي استمرار اليابان بتقديم الدعم المالي لفلسطين وأكد على أهمية المشاريع التي تقوم بها خاصة ممر السلام والازدهار والمنطقة الصناعية في أريحا إضافة إلى برنامج تدريب الكوادر وبناء القدرات سيباد.ووضع الوزير المالكي شنسوكيه بصورة آخر التطورات و المستجدات على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقتل واعتقال وتدمير للمتلكات وضرورة العمل المشترك لايقاف دولة الاحتلال عن مثل هذه الممارسات.وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف اتخاذ اي خطوات احادية الجانب والتي تعيق المضي قدما بعملية السلام، علاوة على ذلك وضع المالكي شنسوكيه بخطورة الوضع في ظل تشكيل حكومة متطرفة اسرائيلية تنادي بالكراهية وقتل الفلسطينيين حيث سيصبح إرهاب المستوطنين الذي نشهده الان، ممارسة بغطاء رسمي حكومي اسرائيلي اذا ما ضمت هذه الحكومة شخصيات كالمتطرف بن غفير.وطالب اليابان ان ترسل كما العديد من الدول العالم رسائل تحذيريه الى رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو من تداعيات تشكيل مثل هذه الحكومة على ارض الواقع.ومن جهته شكر شنسوكيه الوزير المالكي على هذا اللقاء. واكد على دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني ولجميع الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية المختلفة الرامية لتحقيق السلام مشددين على ضرورة وقف الخطوات احادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتؤثر سلبا على اي مساعي تهدف لتحقيق السلام.وأكد على استمرار دعم اليابان المقدم للشعب الفلسطيني من خلال المشاريع المختلفة.وأكد على دعمهم لحل الدولتين. وقال ان اليابان قلقة من تداعيات تشكيل حكومة اسرائيلية متطرفة وتصاعد العنف الموجود على الارض.وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وفي المنظومة متعددة الاطراف بما يصب بمصلحة البلدين والشعبين.وفي نهاية اللقاء، شكر الوزير المالكي اليابان على الدعم المستمرلفلسطين و اتفق الطرفان على استمرارية التواصل لتنسيق الجهود في المنظمات الدولية من جهة وتعزير العلاقات الثنائية و المشاريع المستقبلية المشتركة من جهة اخرى.وحضر اللقاء الى جانب الوزير د.رياض المالكي، وزير الخارجية، السفيرة عبير عوده سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا و المندوبة الدائمة لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من السفارة الفلسطينية لدى ايطاليا.