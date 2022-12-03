تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطيني بنظيره الايطالي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين نظيره الايطالي انتونيوتاياني على هامش اعمال مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في روما.في بداية اللقاء رحب الوزير تاياني بالوزير المالكي في روما وعبر عن رغبته بتعزيز العلاقة التاريخية والتعاون بين البلدين و العمل على تعزيز السلام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.وأكد على موقف ايطاليا الثابت بما يخص القضية الفلسطينية ودعمهم لحل الدولتين وعبر عن استعدادهم للعمل وبذل الجهود لتحقيق السلام للفلسطينيين و عن رغبتهم بان يكون لهم دور ملموس في تحقيق الأمن و الازدهار لمنطقة البحر الابيض المتوسط.وبدوره، هنأ المالكي نظيره الايطالي بتوليه منصب وزير الخارجية وأشاد بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين حيث ان ايطاليا لطالما كانت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الحق في تقرير المصير وانه يجب علينا العمل سويا لتعزيز هذه العلاقة على عدة مستويات من بينها الاستمرار بعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي تناقش بشكل شامل ومعمق افاق التعاون والمجالات التي يجب التركيز عليها او تطويرها.كما رحب الوزير المالكي باي جهود ومبادرات ايطالية تسعى لتحقيق السلام ودعا نظيره الايطالي للعب دور قيادي بين مختلف الاطراف وضمن الاتحاد الاوروبي لدعم الجهود واكد على استعدادنا للتعاون ودعم هذه الجهود.وفي هذا السياق دعا الوزير المالكي نظيره الايطالي لاعادة النظر بتصويتهم في الجمعية العامة للامم المتحدة بما يخص القرارات المتعلقة في فلسطين و أن تبقى إيطاليا كما عهدناها دائما داعمة لحقوق الشعوب، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التواصل وعلى العمل المشترك في مختلف المجالات بما يصب بمصلحة البلدين والشعبين.وحضر الاجتماع الى جانب وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، السفيرة عبير عودة، سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا والمندوبة الدائمة لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، وسكرتير ثالث لمى الصفدي من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا.