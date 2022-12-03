شؤون فلسطينية

"لبيد" يعلن دعمه الكامل للضابط الإسرائيلي الذي أعدم شهيد حوارة "مفلح"

"لبيد" يعلن دعمه الكامل للضابط الإسرائيلي الذي أعدم شهيد حوارة "مفلح"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، مساء اليوم إنني "أدعم  كليا ضابط حرس الحدود الذي أعدم فلسطينياً في حادثة حوارة أمس، وبادر بقتله وأنقذ الأرواح". وفق زعمه

وادّعى لبيد في تصريح له أن :" أي محاولة لتشويه الواقع وسرد رواية كاذبة في العالم هي مجرد وصمة عار، لافتًة إلى أن :"قواته ستواصل العمل بحزم ضد الفلسطينيين".

وقد أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، الشاب عمار مفلح من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن جندي إسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى أُعلن عن استشهاده.

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