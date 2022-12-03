"الشيخ" يرحب بدعوة وينسلاند وبوريل لإجراء تحقيق في إعدام الشهيد مفلح

رام الله - دنيا الوطنرحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم السبت، بدعوة كل من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى إجراء تحقيق في إعدام المواطن الفلسطيني عمار مفلح، وإدانتهم للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.وطالب الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية .وقد دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إجراء تحقيق في حادثة استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال وينسلاند، في تغريدة على صفحته الرسمية في (تويتر) إنه "أصيب بالذعر من مقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة بالضفة الغربية المحتلة"، مبرقا "تعازيه القلبية لعائلته المكلومة".وشدد على أنه "يجب إجراء تحقيق شامل وفوري في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها".