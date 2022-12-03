إعلان نتائج انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن (1154) ناخبا من أصل (1545)، بما نسبته 75%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 13 مرشحا.وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إن "انتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكّل رافعة حقيقية في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني".وشكر اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ محافظة بيت لحم، معربا عن تقديره لعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.وأجريت حتى الآن انتخابات في ست غرف تجارية صناعية في محافظات: بيت لحم، أريحا والأغوار، ودير البلح، ورفح، وخانيونس، وشمال غزة، على أن تستكمل في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس، حسب الجدول الزمني المحدد.