دولي

الخارجية الإسرائيلية تعقّب على تصريحات "وينسلاند" بشأن الشهيد "مفلح"

الخارجية الإسرائيلية تعقّب على تصريحات "وينسلاند" بشأن الشهيد "مفلح"
الشهيد عمار مفلح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أدانت تصرحيات المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند الأخيرة بشأن عملية إعدام الاحتلال للشاب عمار مفلح في بلدة حوّارة جنوب نابلس.

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن: "تصريحات وينسلاند تشويه كامل للواقع"، مدّعية أن "ما حدث في حوارة هجوم ومحاولة طعن مجند إسرائيلي وتهديد حياة آخر، لذلك أطلق النار على مهاجمه، هذه ليست مشاجرة، إنها عملية"

وبدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانويل نحشون، إنه: "يحتج على رد فعل المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند على إعدام شاب فلسطيني على يد جندي إسرائيلي قرب حاجز حوارة بنابلس أمس بعد أن نشر بيانا أعرب فيه عن صدمته مما جرى".

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