بلدية غزة على طاولة "أستوديو الوطن" غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنهي أكبر بلديات القطاع، كما أنها عضو في اتحاد بلديات قطاع غزة، الذي يضم جميع بلديات القطاع في المناطق المختلفة.وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن، وبلديات القطاع بشكل عام، خصوصاً مع دخولنا في فصل الشتاء والأمطار التي كشفت عن خلل في البنية التحتية ما سبب بتراكم المياه في الشوارع وغرق بعض المنازل والطرقات.وسيحل رئيسالدكتور يحي السراج ضيفاً على برنامج "أستوديو الوطن" في حلقة غدٍ الأحد الساعة 11 صباحاً، لمناقشة العديد من المحاور الخاصة بعمل البلدية واستعداداتها لفصل الشتاء.كما سيتم مناقشة الأزمات التي تعاني منها بلديات القطاع،خاصة، والتي تنعكس سلباً على أداءها في الميدان، بالإضافة للمشاريع المقبلة التي تخطط لها البلدية.يشار إلى أنأصدرت العديد من البيانات التوضيحية عقب المنخفضات التي ضربت القطاع في شهر نوفمبر الماضي، لتوضيح سبب الخلل في البنية التحتية وغرق بعض المناطق.وقالتإنها بذلت قصارى جهدها في الاستعداد لموسم الشتاء منذ سبتمبر الماضي وذلك بتنظيف وتعزيل 4400 مصرف لمياه الأمطار، تهيئة وتجهيز 4 برك رئيسة لتجميع مياه الأمطار وزيادة قدرتها الاستيعابية والترشيحية، تنظيف أحواض الترسيب، تقليم ما يزيد عن 2000 شجرة ذات الأغصان الكبيرة، كنس وتنظيف شوارع المدينة.وأضافتأن لجنة الطوارئ حذرت عديد المرات من التداعيات السلبية والخطيرة لتأخر عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ورغم ذلك قامت بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة للبنية التحتية وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.وأكدت البلدية أنها تبذل ما بوسعها وتتخذ ما يلزم من إجراءات لاستخلاص العبر في معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال المنخفض الجوي الأخير.