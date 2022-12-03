مصدر لـ "دنيا الوطن": الرئيس عباس يدعو اللجنة التنفيذية والحكومة إلى اجتماع ثوري فتح

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن الرئيس محمود عباس، دعا أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة الفلسطينية إلى جلسة المجلس الثوري لحركة فتح.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماع سيناقش العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتوجهات اليمنية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية المقبلة.وبحسب المصدر، فإن الرئيس عباس سيصدر توجيهات لحركة فتح ومنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية للتعامل مع المرحلة السياسية القادمة بعد تولي اليمين المتطرف للحكم في إسرائيل.وسيعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) يوم غدٍ الأحد، اجتماعًا يترأسه الرئيس محمود عباس، للبحث في عدة قضايا خاصة السياسية والاجتماعية وأمور لها علاقة بالشأن الداخلي لكوادر الحركة.كما ويتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع، شكل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستكون برئاسة زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بناءً على تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتوسوغ، بالإضافة إلى وضع آليات لتنفيذ إعلان الجزائر.