شؤون فلسطينية

أبو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة والحكم المحلي يشرعان بتعبيد الشوارع الرئيسية لمخيم طولكرم

أبو هولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة والحكم المحلي يشرعان بتعبيد الشوارع الرئيسية لمخيم طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع الرئيسية بمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي بأن المشروع مموّل من بنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 200 الف دولار لإعادة تأهيل وتعبيد شوارع المخيم الرئيسية وتطوير بنيتها التحتية بالإضافة إلى تبليط وأرصفة ساحات بمساحة 700 متر مربع .

وأكد أن تعبيد الشوارع الرئيسية سيساهم في تحسين الحياة داخل المخيمات وسيعالج مشكلة الصرف الصحي ومياه الأمطار، وحركة المواصلات الداخلية.

وأشار إلى أن لجنة خدمات مخيم طولكرم تتابع وتشرف ميدانياً على تنفيذ المشروع وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرض المشروع بالتنسيق مع سكان المخيم.

وأكد أبو هولي بان دائرة شؤون اللاجئين على تواصل وتنسيق دائم ومستمر مع وزارة الحكم المحلي والجهات المانحة لتمويل مشاريع ملحة ذات احتياج واولوية لسكان المخيمات الفلسطينية في الوطن وفي الشتات بما يخفف من معاناتهم وتحسين حياتهم وتعزيز صمودهم.

من جهته، اكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكم فيصل سلامة الذي يشرف على تنفيذ المشروع ميدانياً على أهمية المشروع لسكان المخيم، وان إنجازه سيكون له اثر إيجابي في اعادة الحياة للمخيم ولسكانه.

ولفت إلى أن المشروع يشمل تعبيد الشارع الرئيسي للمخيم الواصل من صيدلية المخيم وصولا إلى مدخل المخيم بجانب مدارس الوكالة بالإضافة إلى تعبيد كل من شارعي العكاشة والخدمات، وهي شوارع حيوية ورئيسية في المخيم .

وشكر سلامة دائرة شؤون اللاجئين ووزارة الحكم المحلي والجهات المانحة لتمويل مشاريع ذات احتياج لسكان المخيم بما يخفف من معانتهم مؤكداً بان اللجنة الشعبية بمخيم طولكرم لن تألو جهدًا في مواصلة عملها الخدماتي في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

يشار الى ان أبو هولي أعلن الأسبوع الماضي عن تنفيذ مشاريع بقيمة مليون دولار في المخيمات الفلسطينية بلبنان بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس شملت انشاء محطات الطاقة البديلة (الشمسية) لتشغيل مضخات ابار المياه التي تغذي المخيمات بالإضافة الى تطوير شبكات الكهرباء والمياه، علاوة على تنفيذ مشاريع أخرى بمخيمات قطاع غزة كانت نقطة انطلاقها البدء بإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض لنادي خدمات المغازي بقيمة ٣٠٠ الف دولار بدعم من الرئيس.

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