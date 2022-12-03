بلدية دير البلح تعقد لقاء "البيت المفتوح" لإطلاق عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي

رام الله - دنيا الوطنعقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاء البيت المفتوح لإطلاق عملية التخطيط التنموي الاستراتيجي للبلدية "عمار يا دير البلح" بمشاركة مجتمعية واسعة من مخاتير ووجهاء المدينة، الشخصيات الاعتبارية، ممثلي عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلي البرلمانات الطلابية في المدارس الثانوية وعدد من المواطنين.ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالحضور مؤكداً على أهمية اللقاء الذي يعد الأول في إطلاق عملية التخطيط الاستراتيجي حيث سيتم من خلاله تحديد أصحاب العلاقة وترشيح أصحاب لجان التخطيط للبدء بمراحل الخطة وفق الأسس العلمية السليمة للخروج بعدد من القضايا التنموية والرؤى.وبين أن هذه الخطة تعتبر الثالثة التي تقوم البلدية بتنفيذها حيث تم تنفيذ خطة في الفترة 2012-2017، وأخرى خلال الفترة 2018-2012 وتم تمديدها حتى 2022 لاعتبارات معينة، لافتاً لأهمية مشاركة المواطن في إعدادها والذي يعد رأس مال البلدية.وبين أنه من خلال الخطة والمشاركة المجتمعية الفاعلة سيتم تحديد معالم المدينة للأربع سنوات القادمة 2023-2026 ، واستعرض مجالات التخطيط الأساسية وضرورة مشاركة كافة مكونات المجتمع في عملية التخطيط، وأضاف: تم توجيه دعوات لكافة مكونات المجتمع بما فيها المرأة والمدارس والبرلمانات الطلابية للحصول على أفكارهم وإدراجها في عملية التخطيط.وذكر أنه خلال سنوات الخطة الماضية تم تنفيذ مشاريع بقيمة 40 مليون دولار في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير ونهوض المدينة من بينها توسعة محطة التحلية بالبصة، مشروع خزان القسطل، الاعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية، تطوير المنطقة الصناعية، تطوير منطقة الحدبة، تطوير شارع النخيل، تطوير شارع السلام، إعادة تأهيل شارع الشيخ داوود والعديد من المشاريع التطويرية في مجال الصيانة والبلاط حيث تم تعبيد 15 شارع ببلاط الانترلوك.وعبر عن أمله أن يتم تنفيذ أكبر قدر من الإنجازات التي ستحدد من خلال المشاركة المجتمعية بما يحقق تطوير المدينة والارتقاء بها.بدوره، تحدث طارق شاهين منسق الخطة الاستراتيجية عن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية أبرزها معالجة مشكلة المياه وتوافرها على مدار الوقت بكافة مناطق المدينة، تجاوز ملوحة المياه وجودتها.وأكد على التعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفئات المهمشة وأصحاب الإرادة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للأربع سنوات القادمة، وأضاف ستشمل الخطة مجال البيئة والبنية التحتية، مجال الإدارة والحكم الرشيد، مجال التنمية المجتمعية، مجال تنمية الاقتصاد المحلي حيث سيتم ترشيح 10-15 عضو في كل مجال وعقد اجتماع لتحديد القضايا والاحتياجات.ووجه دعوة للمجتمع للمشاركة في مراحل الخطة الاستراتيجية من خلال صفحة البلدية الرسمية، التوجه للبلدية لإنجازها بالشكل المطلوب.من جانبه، عبر محمود أبو حية من المكتب الاستشاري عن تقديره للبلدية على إنجاز هذا اللقاء وحرصها على المشاركة المجتمعية من كافة الشرائح لإتمام الخطة وفق الأسس العلمية الصحيحة.وتحدث عن دور اللجان ومساهمتها في تحديد عناصر الخطة، الرؤية والأهداف، والمشاريع والبرامج والخطط.كما تحدث عن أصحاب العلاقة ودورهم في عملية التخطيط والمشاركة في أنشطة عملية التخطيط، دعم اللجان التنموية، مراجعة الأهداف والبرامج، مراجعة الخطط التنموية المحلية، القيام بدور المساءلة المجتمعية بعملية التخطيط.وتم خلال اللقاء تقديم عرض لإنجازات الخطة الاستراتيجية خلال الفترة 2018-2022 بكل مجال.وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاض للمواطنين والرد عليها وفتح باب الترشح لأصحاب العلاقة.