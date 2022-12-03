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شؤون فلسطينية

أبو زهري يطلع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك

أبو زهري يطلع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي علي أبو زهري، اليوم السبت، على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، وذلك ضمن زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق.

واطلع أبو زهري بجانب أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيكو" دوّاس دوّاس، وأمين سر حركة "فتح" في سوريا هدى البدوي، ومسؤول ملف المنح في دائرة التربية والتعليم أسعد أبو جهل، ومدير المشاريع باللجنة الوطنية عبد الغني التكروري على حجم الدمار الهائل الذي تعرض له مخيم اليرموك، واستمعوا إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم.

ووعد أبو زهري بمتابعة مطالب أهالي مخيم اليرموك، والمخيمات الفلسطينية في سوريا بشكل عام، لا سيما التعليمية منها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ ما يلزم.

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