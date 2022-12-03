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شؤون فلسطينية

"زكاة الدرج" تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين في قطاع غزة

"زكاة الدرج" تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت لجنة زكاة الدرج التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع تحرير شهادات الخريجين في قطاع غزة، بحفل ضم 305 خريج وخريجة من مختلف تخصصات البكالوريوس، في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة، مساء أمس بدعم من الأمانة العامة للأوقاف وإشراف الجمعية الكويتية للإغاثة.

وحضر الحفل رئيس لجنة زكاة الدرج عبد القادر أبو النور ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا ومدير عام التعليم العالي علي أبوسعدة بالإضافة إلى رؤساء الجامعات في قطاع غزة ومجلس إدارة زكاة الدرج ولفيف من الوجهاء والشخصيات البارزة.

ورحب أبو النور في كلمة افتتاحية بالحفل، بالضيوف وثمن جهودهم في انجاح حفل التخرج، كما بارك للطلاب جني ثمار تعبهم وتحرير شهاداتهم العالقة بسبب تراكم المستحقات المالية وعدم مقدرتهم على سدادها، الأمر الذي أحال بينهم وبين سوق العمل.

وأعرب، عن شكره العميق لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى الأمانة العامة للأوقاف الكويتية وللجمعية الكويتية والشعب الكويتي الذي يرفع شعار (الكويت بجانبكم)، الداعم والمساند لقطاع غزة.

بدوره، قال نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني "إن العلم أكبر وأفضل خدمة تقدم للإنسانية وحث عليه الدين الحنيف ويخرج الشعوب من براثن وظلمات الجهل ويساعد في رفعة الفرد والمجتمعات".

وأضاف الثويني في كلمة مسجلة على هامش الاحتفال أن الجمعية الكويتية تعمل على الاستثمار في الإنسان عبر دعم مشروعات التعليم المختلفة كأساس لحقيق تنمية الشعوب والأمم والتخلص من الفقر وتحسين الصحة.

وأكد أن الجمعية تقوم على تخريج طلبة العلم ودعمهم في كافة مراحل التعليم وتطوير مهاراتهم بعد التخريج نظرا لمكانة العلم ودوره الهام والحيوي في المجتمعات.

في ذات السياق، أوضح د. علي، أهمية المشاريع الداعمة للطلاب في غزة وسط الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها وتردي الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل، شاكراً كل من ساهم في دعم العملية التعليمية في كافة مستوياتها.

وأعلن تخريج 305 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في قطاع غزة بعد قراءة بروتوكول التخرج ومنحهم درجتهم العلمية التي يستحقونها بناء على الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي.

بدوره، أعرب الدكتور عبد الهادي، عن شكره لكل من ساهم ودعم الطلاب من خلال مشروع تحرير شهادات الخريجين والوقوف بجانبهم، موصلاً شكره لأمير دولة الكويت وحكومته وشعبه والأمانة العامة للأوقاف والجمعية الكويتية للإغاثة.

وفي الختام تم تسليم الطلاب شهاداتهم واستيفاء كافة مراسم وبروتوكولات تخرجهم، يذكر أن جميع الطلاب من الأسر ذات الحاجة والدخل المحدود.

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