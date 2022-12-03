كتلة نضال العمال تؤكد على ضرورة رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتلة نضال العمال في فلسطين على ضرورة رعاية حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القضايا والسياسات العمالية، وتوفير بيئة العمل اللائقة للعمال من ذوي الهمم، مشددةً على ضرورة تعزيز قدرات وامكانيات قطاع الحماية الاجتماعية كمظلة لكل الفئات المُهمشة وخاصة ذوي الإعاقة .وقالت كتلة نضال العمال: بإن "هناك ضرورة لإجراء تعديلات في قانون العمل بما يراعي حاجة المجتمع الفلسطيني، نظراً للتقادم الذي طرأ على قانون العمل، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بعالم العمل الفلسطيني طيلة العقدين الماضيين".ودعت كتلة نضال العمال "لتعزيز احتياجات العمال والعاملات في القانون وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ ويرسخ نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والتقييد بنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة، والانضباط لمعايير الحد الأقصى لوقت العمل، والالتزام بقواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ تدابير العمل اللائق وتعزيزها، وتشكيل المحاكم العمالية المُتخصصة وبشكل أساسي ازاء الفئات العمالية من ذوي الاحتياجات الخاصة".وطالبت الكتلة "بالعمل على ايجاد معالجات شمولية لقضايا العمال في إطار منظومة حماية اجتماعية شاملة تلامس قضايا الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والتأمينات الصحية والاجتماعية وباقي الحقوق ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة 2030، وتمكين العمال من الحصول على العمال على التعليم والتدريب المهني الملائم، وبناء قدراهم وتحسين نوعية وجودة الحياة وظروف السكن وتمكينهم من الحصول على العمل اللائق وتمكينهم من توفير التكنولوجيا بشكل أمثل".