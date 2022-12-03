نسبة انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم 55% الساعة الواحدة







رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، اليوم السبت، إن نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بلغت 55% حتى الساعة الواحدة.وأفادت اللجنة بأن صناديق الاقتراع تغلق أمام الناخبين البالغ عددهم 1545 ناخباً في تمام الساعة الرابعة مساء يليها عملية فرز أصوات الناخبين لانتخاب 11 عضواً من أصل 13 مرشحاً يتنافسون في هذه الانتخابات.وتفقد محافظ محافظة بيت لحم حميد حميد سير العملية الانتخابية، مؤكداً على أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعزز من فرص تحسين أداء الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني.وتشارك المرأة في العملية الانتخابية على صعيد الاقتراع والترشح حيث تبلغ نسبة ممن يحق لهن الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة بيت لحم ما نسبته 4%.