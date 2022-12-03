(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد
أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري، بالإضافة لكشف جوازات مصرية جديد.
وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم ((2022/39 بالإضافة للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47).
وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
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