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العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا

العاهل الأردني يبدأ جولة زيارات لمصر والجزائر وإيطاليا
الملك عبد الله الثاني والسيسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، تفاصيل زيارة الملك عبدالله الثاني لعدة بلدان عربية وأوروبية.

كما وأعلن الديوان، مغادرة الملك عبد الله البلاد، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا، تبدأ بإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، السبت.

وذكر في بيان، أنّ الملك عبد الله يتوجه من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يعقد معه مباحثات، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين الجزائريين.

وفي روما، يعقد ملك الأردن مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفق قناة (الشرق) السعودية.

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