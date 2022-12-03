شؤون فلسطينية

الحية: الجزائر ستدعو نهاية الشهر الجاري لاستئناف جهود المصالحة

الحية: الجزائر ستدعو نهاية الشهر الجاري لاستئناف جهود المصالحة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب رئيس حركة (حماس) في غزة خليل الحية، عن لقاء ستدعو إليه الجزائر نهاية الشهر الجاري، لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية.

وأكد الحيّة وجود 3 عناوين، كفيلة بترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وهي "بناء برنامج وطني، وقيادة وطنية موحدة، وإعادة تعريف ماهية السلطة الفلسطينية".

جاء ذلك في مؤتمر "رؤى استراتيجية: فلسطين 2022"، الذي عقده اليوم السبت "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)"، بعنوان "التحولات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية".

وأوضح الحية خلال حديثه أن وثيقة الوفاق الوطني التي أبرمت عام 2006 كانت من أهم ما بنيّت عليها بقية الوثائق.

وقال: "نحتاج لقيادة وطنية جامعة تجمع شتاتنا، ونعتقد أنها تتمثل في المنظمة عند تطويرها وإعادة بنائها".

وأشار الحية إلى ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية يجري فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي، لسحب الذرائع، وإعادة بناء المرجعية الوطنية.

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