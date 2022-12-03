شؤون فلسطينية

ماذا سيناقش اجتماع ثوري (فتح) يوم غدٍ برئاسة الرئيس عباس؟

ماذا سيناقش اجتماع ثوري (فتح) يوم غدٍ برئاسة الرئيس عباس؟
اجتماع قيادة حركة فتح- أرشيف
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
يعقد المجلس الثوري لحركة (فتح) يوم غدٍ الأحد، اجتماعًا يترأسه الرئيس محمود عباس، وسيشارك به أعضاء اللجنة المركزية للحركة، للبحث في عدة قضايا خاصة السياسية والاجتماعية وأمور لها علاقة بالشأن الداخلي لكوادر الحركة.

كما ويتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع، شكل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستكون برئاسة زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بناءً على تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتوسوغ، بالإضافة إلى وضع آليات لتنفيذ إعلان الجزائر.

ظروف انعقاد الاجتماع

في السياق، أوضح عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، أسامة القواسمي، أن عقد الاجتماع سيكون ضمن دورته الطبيعية، ولكن يأتي في ظروف استثنائية في ظل الجرائم الإسرائيلية والإرهاب، كما وانسداد الأفق السياسي بشكل كامل، وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وترك الشعب الفلسطيني يذبح على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وقال القواسمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "كما ويأتي الاجتماع للمجلس الثوري في ظل المتغيرات الدولية وما يجري في العالم، ويأتي أيضًا بعد توقيع إعلان المصالحة في الجزائر".

وشدد أن أهمية انعقاده تكمن بعد فوز اليمين الفاشي في تل أبيب، وحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وسيكون برئاسة الرئيس عباس لاتخاذ قرارات داخل الحركة ومناقشتها مع باقي الفصائل للبحث في خطوات التصدي للهجوم الإسرائيلي.

ماذا سيناقش الاجتماع؟

بدوره، أكد الناطق باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، أن الاجتماع سيناقش مجموعة من القضايا التي لها علاقة بالشأن الوطني العام، وأيضًا فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، كما والحراك الدولي والدبلوماسي للقيادة الفلسطينية، بالإضافة للإعداد للمؤتمر الثامن للحركة.

وأضاف حمايل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن انعقاد المؤتمر الثامن سيكون وفق موعد تم تحديده بألا يتجاوز تاريخ الأول من أيار/ مايو المقبل، واللجنة التحضيرية للمؤتمر تعمل بهذا الخصوص.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية، شدد أن حركة (فتح) كل ما وقعت عليه بالجزائر ملتزمون به جملةً وتفصيلًا، ونتمنى أن يكون مثل هذا الموقف لدى حركة (حماس)، وبالنسبة لنا نحن قرارنا مستقل لا يخضع لأي تأثيرات داخلية وخارجية وأمنياتنا أن تسير كل الفصائل بهذا المسار.

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