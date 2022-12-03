الإمارات ترسل قافلة كبيرة من المساعدات الطبية للقطاع





وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) أن القافة تهدف للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وقالت الوكالة إن "هذه المساعدات تأتي ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني".



وأكملت: تسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الجمعة، أنها أرسلت قافلة تضم ست شاحنات، محملة بـ 85 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، عبر معبر رفح الحدودي.