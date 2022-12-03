أمريكا تنقل رسالةً تحذيريةً لتركيا بشأن تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنحذّرت الولايات المتحدة، الجمعة، تركيا من تعطيل عمليات القوات الأميركية والكردية ضد تنظيم داعش في سوريا، مع إقرارها بمخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة المضطربة.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن القصف التركي للمناطق، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا مستمر.وتؤكد الحكومة التركية أن عمليتها العسكرية جاءت ردا على الهجوم في إسطنبول، والذي حملت مسؤوليته لمنظمات مسلحة كردية نفت الأخيرة تورطها فيه.وقال كيربي: "يواصلون شنّ غارات جوية"، مضيفا أن لا دليل حتى الآن على عملية برية وشيكة عبر الحدود التركية السورية، حيث تنتشر قوات أميركية إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.وأضاف المسؤول الأميركي أن "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها"، لكن عمليات القصف تنطوي على مخاطر جسيمة.