تفاصيل لقاء الرئيس الفرنسي بمالك (تويتر)



واستحوذ ماسك على (تويتر) في 27 تشرين أول/ أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة (تويتر)، بعد ظهر يوم الجمعة.وناقشا الطرفان، الجهود التي يتعين على (تويتر) بذلها للامتثال للوائح الأوروبية، وفق قناة (العربية).وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على (تويتر) بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".ويوم الخميس، صرح ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة، في حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا" بأه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.وأفاد باحثون بحدوث زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن ماسك، المدافع عن حرية التعبير، العفو عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة والتي لم تخرق القانون أو تشارك في "رسائل غير مرغوب فيها".