استعدادات أمريكية للحديث مع روسيا بشأن معاهدة نووية جديدة

رام الله - دنيا الوطنأبدت أميركا، الجمعة، استعدادها لاستكمال المحادثات بينها وروسيا حول معاهدة نووية جديدة، في ظل توجيه اتهامات لموسكو بأنها سبب تعطيل الجهود الأخيرة.وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ما زالت مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة نووية، رغم اتهام روسيا لأميركا بانتهاج سلوك "سام" مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام.وكانت روسيا قد انسحبت من محادثات معاهدة ستارت النووية الجديدة مع المسؤولين الأميركيين في القاهرة هذا الأسبوع، وفق قناة (العربية).وباعتبارها آخر اتفاقية قائمة من نوعها بين أكبر قوتين نوويتين في العالم بشأن الأسلحة، فإن معاهدة ستارت الجديدة تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لكل جانب نشرها، كما أن لها أهمية رمزية وعملية.هذا وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ما زالت مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة نووية، رغم اتهام روسيا لأميركا بانتهاج سلوك "سام" مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام.وكانت روسيا قد انسحبت من محادثات معاهدة ستارت النووية الجديدة مع المسؤولين الأميركيين في القاهرة هذا الأسبوع.