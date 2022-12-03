واشنطن تعتزم نقل أنظمة دفاعية جوية من الشرق الأوسط لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال منظومة دفاعية متطورة لأوكرانيا في إطار حرب الأخيرة مع روسيا لأكثر من تسعة شهور متواصلة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون تكنولوجيز" الدفاعية جريج هايز، إن الولايات المتحدة تعمل مع دول شرق أوسطية لنقل مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة إلى أوكرانيا.وأضاف جريج هايز، في مقابلة أجرتها معه مجلة (بوليتيكو) الأميركية، أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرسال أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة NASAMS إلى أوكرانيا في غضون الـ3 إلى 6 أشهر المقبلة، على أن تقوم الولايات المتحدة بتعويض هذه الأنظمة بأنظمة صواريخ أرض جو بديلة في غضون 24 شهراً.وأوضح هايز، أن هناك أنظمة صواريخ أرض جو أميركية متقدمة منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعملون بالفعل مع دولتين شرق أوسطيتين توظفان حالياً هذه الأنظمة، لإعادة توجيهها إلى أوكرانيا".وأشار إلى أن نقل هذه الأنظمة من الشرق الأوسط "أسرع" من تصنيعها في الولايات المتحدة، وهي العملية التي تستغرق 24 شهراً، بسبب الفترة الزمنية اللازمة لشراء المكونات الإلكترونية ومحركات الصواريخ، وفقاً لما أوردته المجلة الأميركية.وسيتعين على إدارة بايدن "الموافقة على هذا الترتيب" لنقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وفق ما نقله موقع قناة (الشرق) السعودية.وأشارت المجلة إلى المسؤولين الأوكرانيين يحاولون منذ أشهر الضغط على الولايات المتحدة لإرسال أنظمة NASAMS لمواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها روسيا.