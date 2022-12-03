وزير الخارجية التركي: سيكون من الخطأ اعتبار التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن إسرائيل تعلم بأن موقف أنقرة من قضية فلسطين لن يتغير.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي يقام الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.وقال تشاووش أوغلو، إن "تركيا تؤدي دورًا مهمًا في العلاقات مع بلدان المنطقة"، مشيرا إلى أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصًا أيضًا.وذكر أن تركيا وإسرائيل قامتا بتطبيع العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكل حكومة إسرائيلية جديدة، موضحاً أنه سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية.وتابع: "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير"، مؤكدا أن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام.