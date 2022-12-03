أجواء غائمة جزئياً.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الثلاثاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-12 18-12 17-10 بيت لحم 18-12 18-12 17-10 رام الله والبيرة 17-11 17-11 16-9 طولكرم 21-15 21-15 20-13 نابلس 19-12 19-12 18-10 قلقيلية 21-15 21-15 20-13 جنين 22-13 22-13 21-11 سلفيت 18-12 18-12 17-10 طوباس 23-14 23-14 22-12 روابي 19-12 19-12 18-10 الخليل 17-11 17-11 16-9 غزه 22-17 22-17 21-15 أريحا 26-17 26-17 25-15 خانيونس 22-17 22-17 21-15 الأغوار الشمالية 24-15 24-15 23-13 رفح 23-16 23-16 22-14

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود اربع درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: