"النضال الشعبي" تبحث مع حزب الحق اليمني آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في اليمن مع حزب الحق اليمني آخر المستجدات السياسية والاوضاع في المنطقة.وجاء ذلك خلال لقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة طارق لولو مع علي الشرعي عضو الأمانة العامة و رئيس الدائرة السياسية في حزب الحق.وتم خلال اللقاء التباحث في مستجدات الوضع الفلسطيني بما يتعلق بملف المصالحة و الأوضاع الميدانية المتصاعدة في الضفة الغربية و القدس المحتلة و تم مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية و تطوراتها السياسية .رحب الشرعي بهذا اللقاء، مشيرا لأهمية التعاون بين الحزبين بما يخدم القضية الفلسطينية و التي هي قضية جميع الأحرار في العالم.ومن جانبه أكد لولو على عمق العلاقات بين الحزبين وأهمية استمرار العمل المشترك .