شؤون فلسطينية

حلايقة: جريمة إعدام الشاب "مفلح" استخفاف بالدم الفلسطيني والأعراف

حلايقة: جريمة إعدام الشاب "مفلح" استخفاف بالدم الفلسطيني والأعراف
رام الله - دنيا الوطن
قالت القيادية في حركة (حماس)، سميرة حلايقة إن "جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس تدل دلالة واضحة على نازية هذا المحتل ومدى تعطشه للدماء".

واعتبرت حلايقة أن هذه الجريمة استخفاف بالدم الفلسطيني وبكل القيم والأعراف، واستباحة للأمة التي لا تحرك ساكنا إزاء هذه الجريمة التي لا تختلف عن آلاف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.

وأضافت: "إن إطلاق النار على شاب بريء أعزل هو بمثابة إطلاق الرصاص على كل حر وشريف".

وتساءلت: "أين العالم وكيف يصمت على هذه الجرائم، وإلى متى يبقى الفلسطينيون أهدافا سهلة لجنود لا يعرفون الرحمة؟".

وأردفت: "إذا لم تحرك هذه الجريمة مشاعر الناس وكل قوى الخير فنحن أمة ميتة تستحق هذا الذل".

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تبحث مع حزب الحق اليمني آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية

"النضال الشعبي" تبحث مع حزب الحق اليمني آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية

العرنكي يطلع مسؤولين أوروبيين في بروكسل على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

العرنكي يطلع مسؤولين أوروبيين في بروكسل على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

المؤتمر العربي الرابع للمياه يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمصادر المائية الفلسطينية

المؤتمر العربي الرابع للمياه يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمصادر المائية الفلسطينية

حلايقة: جريمة إعدام الشاب &#34;مفلح&#34; استخفاف بالدم الفلسطيني والأعراف

حلايقة: جريمة إعدام الشاب "مفلح" استخفاف بالدم الفلسطيني والأعراف

الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

القيادي قفيشة: المسجد الإبراهيمي يحتاج لرباط دائم لحمايته من الخطر

القيادي قفيشة: المسجد الإبراهيمي يحتاج لرباط دائم لحمايته من الخطر

(عرين الاسود): دماء الشهيد &#34;مفلح&#34; لن تكون إلا وقوداً للثورة والمقاومة

(عرين الاسود): دماء الشهيد "مفلح" لن تكون إلا وقوداً للثورة والمقاومة

(حماس) تعزّي الشيخ عكرمة صبري بوفاة شقيقه عبد الله

(حماس) تعزّي الشيخ عكرمة صبري بوفاة شقيقه عبد الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

"الديمقراطية": جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

&#34;الجبهة الشعبية&#34; تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

"الجبهة الشعبية" تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

الهباش تعليقًا على إعدام &#34;مفلح&#34;: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

الهباش تعليقًا على إعدام "مفلح": الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

مجدلاني: إعدام الاحتلال للشاب مفلح جريمة بشعة وترجمة واضحة للفاشية الجديدة بدولة الاحتلال

مجدلاني: إعدام الاحتلال للشاب مفلح جريمة بشعة وترجمة واضحة للفاشية الجديدة بدولة الاحتلال

المجلس الوطني: عملية إعدام الاحتلال للشهيد مفلح جريمة كاملة الأركان

المجلس الوطني: عملية إعدام الاحتلال للشهيد مفلح جريمة كاملة الأركان

منوعات

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في &#34;ميدل بيست&#34;

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في "ميدل بيست"

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ&#34;كل نعال&#34;

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ"كل نعال"

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

عربي

الجامعة العربية: ننادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة

الجامعة العربية: ننادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة

الرئيس المصري يُصدر قراراً بعزل ثاني أكبر مسؤول قضائي لهذا السبب

الرئيس المصري يُصدر قراراً بعزل ثاني أكبر مسؤول قضائي لهذا السبب

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟