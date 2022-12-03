حلايقة: جريمة إعدام الشاب "مفلح" استخفاف بالدم الفلسطيني والأعراف

رام الله - دنيا الوطنقالت القيادية في حركة (حماس)، سميرة حلايقة إن "جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس تدل دلالة واضحة على نازية هذا المحتل ومدى تعطشه للدماء".واعتبرت حلايقة أن هذه الجريمة استخفاف بالدم الفلسطيني وبكل القيم والأعراف، واستباحة للأمة التي لا تحرك ساكنا إزاء هذه الجريمة التي لا تختلف عن آلاف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.وأضافت: "إن إطلاق النار على شاب بريء أعزل هو بمثابة إطلاق الرصاص على كل حر وشريف".وتساءلت: "أين العالم وكيف يصمت على هذه الجرائم، وإلى متى يبقى الفلسطينيون أهدافا سهلة لجنود لا يعرفون الرحمة؟".وأردفت: "إذا لم تحرك هذه الجريمة مشاعر الناس وكل قوى الخير فنحن أمة ميتة تستحق هذا الذل".