الاحتلال يقتحم قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قريتي ظهر العبد وكفيرت وبلدة يعبد جنوب غرب جنين.وذكر رئيس مجلس قروي ظهر العبد طارق عمارنة، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، التي يلتهم جدار الفصل العنصري جزءا من أراضيها، وداهمت محلات تجارية واستجوبت أصحابها وعددا من المارة".وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفيرت المجاورة، ونصبت حواجز عسكرية في محيطها.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، ونصبت حواجز عسكرية في محيطها، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون.