(عرين الاسود): دماء الشهيد "مفلح" لن تكون إلا وقوداً للثورة والمقاومة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود) مساء اليوم، بيانًا صحفيًا، نعت فيه شهيد نابلس عمار مفلح، الذي أعدمه جندي إسرائيلي بدم بارد من نقطة صفر، مؤكدة أن دماءه لن تكون إلا وقوداً للثورة والمقاومة.وأعلنت (عرين الأسود) خلال بيانها، عن تصدي مقاتليها لجنود الاحتلال خلال اقتحامهم منطقة رأس العين في نابلس، صباح اليوم.كما ودعت أهالي مدن وقرى الضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنون.وفيما يلي نص البيان كما نشرته المجموعة على قناتها الرسمية عبر (تليجرام):بسم الله الرحمن الرحيمإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوصصدق الله العظيمبيان مقتضبتصدى مقاتلي مجموعة عرين الأسود لجنود الإحتلال بصليات كثيفة من الرصاص ومن أكثر من محور في تمام الساعة ٨٠٠٠ من صباح يوم الجمعة خلال إقتحامهم لمنطقة رأس العين في نابلس وكان للإحتلال هدفين الأول إعتقال أحد المقاومين فك الله بالعز قيده والثاني رصد طريقة المقاومين بالتصدي لقواته خلال إقتحامه لمحيط البلدة القديمة وهنا نهيب بالمواطنين الكرام والصحفيين الشرفاء الذين يسعون لتوثيق الإشتباكات مع العدو أن تجنبوا تصوير وجوه المقاومين أو مناطق وجودهم شاكرين لكم حسكم الوطني وسعيكم لتوثيق بطولات المقاومينوتزف مجموعة عرين الأسود الى العلا الشهيد البطل الذي أستشهد ليذود عن كرامته وفاضت روحه الطاهره ولم يقبل الدنية ولم يقبل أن يطئطئ رأسه لغاصب حاقد هذا المغوار الشهيد الشاهد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزل بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة لن تكون دمائه الا وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيده وأمام كل هذه الدماء ندعوكم يا رجالنا الأحرار في حوارة في بيتا في اودلا في دوما في بيت فوريك في نابلس جبل النار ومخيماتها وقراها في رام الله وجنين والخليل وبيت لحم في سلفيت البركان في جنين الثورة ندعوكم الان الان للخروج الى الشوارع والإحتشاد واغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال إن أغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل امداداتهم كيف ننام الليلة وقد أعدم اسد من اسودنا بدم بارد أخرجوا الان الان وليس غدا أخرجوا وكبروا اسمعو العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والإشتباك معهم بما أتيح لكم من وسائل نحن معكم بإذن الله ولن نتوانى عن أي فرصة لتوجيه ضربات لهم تؤلمهم وتشفي صدورنا وصدوركم وندعوا أبناء شعبنا بعدم التعاطي مع ما تثيره اللجان الإلكترونية وكأننا بمشكله عائلية أو طائفية بين شعبنا وطائفه ما مشكلتنا مع من يلبس لباس هذا الجيش ومن يخدم به ومن يعاونه مهما كانت طائفته فكفوا عن الإستخفاف بعقول شعبنا وندعوا إخوانا مقاتلي الفصائل بالعض على الجراح ورص الصفوف وتوجيه بنادقنا وبنادقكم سويا صفا صفا منذ هذه اللحظة للإنتقام لدماء الشهداء إن الأيام القادمة صعبة ولكنها تحمل البشائر وستكون حكومة بن غفير نتنياهو بإذن الله المسمار الأخير في نعش هذا الإحتلال ونعود ونقول قول الواثق بنصر الله المتوكل عليه سنرى من سيحاصر من ساء صباحكم وساء سبتكم ..أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...