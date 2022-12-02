(حماس) تعزّي الشيخ عكرمة صبري بوفاة شقيقه عبد الله

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة حماس بخالص التعزية من شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس المحتلة، وخاصة الشيخ المرابط عكرمة صبري "خطيب المسجد الأقصى المبارك" لوفاة أخيه الدكتور عبد الله سعيد صبري.وقال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، إن الفقيد صبري أحد أعمدة العمل الانساني والطبي في أرجاء الوطن كافة.وأضاف حمادة أن الدكتور عبد الله صبري الذي وافته المنية اليوم الجمعة رحل بعد مشوار طويل في خدمة القدس والوطن.وتوفي الدكتور عبد الله ظهر اليوم عن عمر يناهز ٨٨ عاماً، وهو متوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.