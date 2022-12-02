إدانات واسعة لجريمة إعدام الشهيد مفلح ومطالبات بمحاسبة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدان مسؤولون وحقوقيون، جريمة إعدام الشاب عمر مفلح بدم بارد في بلدة حوارة بنابلس، محملين الاحتلال مسؤولية الجرائم التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.بدوره قال المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة، إن جريمة إعدام الشاب في حوارة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.وطالب كراجة السلطة باللجوء لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا على ضرورة وجود أن موقف من الحقوقيين في الخارج لملاحقة المجرمين الصهاينة.وشدد على أن مقاومة المحتل مكفولة في القوانين الدولية والإنسانية.من ناحيته ترحم نائب رئيس بلدية حوارة كمال عودة روح الشهيد عمار مفلح، مقدما التعازي لأهله وذويهوأكد أن جندي إسرائيلي أطلق النار على عمار مفلح بشكل مباشر، موضحا أن الجميع يدين إعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد من قبل الاحتلال.وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة جرائم الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتدي على البشر والحجر والشجر في نابلس وكل مدن الضفة.