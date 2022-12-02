الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية، مساء اليوم، جريمة اعدام الاحتلال بدم بارد للشاب عمار حمدي مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول اليه لإسعافه.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، أن "هذه الجريمة البشعة التي وثقتها الكاميرات هي أحد المشاهد المتكررة والتي يمارسها الاحتلال يوميا ولا توثقها الكاميرات، فهذا الاحتلال الغاشم احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي واحساسه انه فوق المسائلة والمحاسبة والعقاب".وتابعت الجبهة "هل يعلم العالم أن الاحتلال وخلال ثلاثة أيام فقط قتل عشرة شبان من أبنائنا، في جريمة مركبة ومتواصلة، ام انه يواصل صم اذنيه واغماء عينيه عندما يتعلق الامر بالشعب الفلسطيني".وأكدت الجبهة أن "جرائم الاحتلال لن ترهب شعبنا الذي يؤكد في كل يوم انه مصمم على انتزاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة مهما غلت التضحيات، وان سياسة الاحتلال باستهداف الشباب بشكل عمد ومباشر بهدف القتل لن تزيد شعبنا الا مزيدا من العنفوان والإصرار على تصعيد مقاومته وتصديه للاحتلال وجرائمه".وترحمت الجبهة على أرواح شهداء شعبنا وعلى روح الشهيد عمار مفلح متوجهة بالعزاء الى ذويه والى كافة أبناء شعبنا..