الراميني: جريمة إعدام الشاب "مفلح" لن تفت من عضد شعبنا وتمسكه بأرضه

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي والداعية الإسلامي نصوح الراميني إن "إعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد في بلدة حوارة جريمة ليست جديدة على كيان الاحتلال المجرم القائم على الكذب والتضليل".وأكد الراميني على أن "تحريض حكومة الاحتلال للمستوطنين على قتل الفلسطينيين لن يفت من عضد شعبنا".وشدد على أن "شعبنا سيبقى صامدًا في وجه الطغاة والمستوطنين، ولن نتخلى عن أرضنا وليس للاحتلال شبرًا فيها".وأضاف: "شرفنا الله بأن نكون مرابطين في هذه الأرض المقدسة إلى يوم الدين".وأردف: "نقول للقيادة المتنفذة في السلطة وأصحاب اتفاق أوسلو عليكم أن تستيقظوا قبل فوات الأوان".