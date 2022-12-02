"الجبهة الشعبية" تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "ما أقدم عليه الاحتلال الصهيوني، بإعدام شاب فلسطيني في حوارة جنوب نابلس، ما هو إلا جريمة متكاملة الأركان، وتدل على وحشية العدو وهمجيته وإرهابه على مدى تاريخ طويل من العدوان وسرقة الأرض، وملاحقة أصحابها الأصليين".وتابعت في بيان لها، أن "صمت الجهات الدولية المعنية، ومؤسسات حقوق الإنسان، على ما يرتكبه العدو الصهيوني يوميًا بحق شعبنا، يعتبر تشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، فلا رادع ولا محاسب لهذا الكيان العنصري الفاشي".وأكدت على أن "الرد الأمثل على هذه الجريمة، باستمرار المقاومة، واشغال ومواجهة الاحتلال ليل نهار، في كل المدن والحواجز والمفترقات فعدونا لا يعرف سوى لغة القوة والمقاومة".