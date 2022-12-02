شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: تصاعد العنف الإسرائيلي بالضفة يثير قلقنا بشكل بالغ

الاتحاد الأوروبي: تصاعد العنف الإسرائيلي بالضفة يثير قلقنا بشكل بالغ
رام الله - دنيا الوطن
علّق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس والارتفاع المحلوظ بعدد الشهداء الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي، خلال تغريدة له عبر موقع (تويتر)، إن "قَتْل 10 فلسطينيين في 72 ساعة يظهر استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافا للقانون الدولي".

وتابع أن: "تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة يثير قلقنا بشكل بالغ".

وقال الاتحاد الأوروبي: "وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة. يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

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