شؤون فلسطينية

هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه

هنية يهاتف الشيخ عكرمة صبري معزيًا بوفاة شقيقه
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، حيث قدم له التعازي بوفاة أخيه د.عبد الله سعيد صبري نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار رئيس الحركة خلال الاتصال إلى دور الفقيد باعتباره أحد أعمدة العمل الإنساني والطبي في القدس المحتلة وكل أرجاء الوطن، حيث يعدّ من الرعيل الأول في الميدان الطبي في القدس المحتلة، ومارس أدوارًا مهمة وأساسية في خدمة مجتمعه المقدسي والفلسطيني وانخرط في العمل العام، ودأب على المشاركة الفاعلة في خدمة المقدسيين وتحقيق الإنجازات، وكذلك دوره وجهوده في إطار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقدم تعازيه لعائلة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء.

أخبار ذات صلة

جبهة التحرير الفلسطينية تدين جريمة الإعدام بحق مفلح وتطالب بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده

جبهة التحرير الفلسطينية تدين جريمة الإعدام بحق مفلح وتطالب بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

إدانات واسعة لجريمة إعدام الشهيد مفلح ومطالبات بمحاسبة الاحتلال

إدانات واسعة لجريمة إعدام الشهيد مفلح ومطالبات بمحاسبة الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

"الديمقراطية": جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

سلطات الاحتلال ترجئ إبعاد المعتقل المقدسي صلاح الحموري

سلطات الاحتلال ترجئ إبعاد المعتقل المقدسي صلاح الحموري

الراميني: جريمة إعدام الشاب &#34;مفلح&#34; لن تفت من عضد شعبنا وتمسكه بأرضه

الراميني: جريمة إعدام الشاب "مفلح" لن تفت من عضد شعبنا وتمسكه بأرضه

&#34;الجبهة الشعبية&#34; تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

"الجبهة الشعبية" تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاحتلال يحوّل شوارع الضفة إلى ساحات إعدام ميداني

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

الجبهة العربية الفلسطينية: الاحتلال احترف ارتكاب الجرائم في ظل الصمت الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

"الديمقراطية": جريمة إعدام الشاب مفلح يؤكد أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية

&#34;الجبهة الشعبية&#34; تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

"الجبهة الشعبية" تعلّق على إعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من نابلس

الهباش تعليقًا على إعدام &#34;مفلح&#34;: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

الهباش تعليقًا على إعدام "مفلح": الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

مجدلاني: إعدام الاحتلال للشاب مفلح جريمة بشعة وترجمة واضحة للفاشية الجديدة بدولة الاحتلال

مجدلاني: إعدام الاحتلال للشاب مفلح جريمة بشعة وترجمة واضحة للفاشية الجديدة بدولة الاحتلال

تفاصيل مكالمة هاتفية بين &#34;النخالة&#34; وعوائل شهداء جنين ورام الله

تفاصيل مكالمة هاتفية بين "النخالة" وعوائل شهداء جنين ورام الله

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام الشاب مفلح نتيجة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب

"الخارجية": جريمة إعدام الشاب مفلح نتيجة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب

منوعات

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

حقيقة مغادرة ريهام حجاج سباق الدراما الرمضاني

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

بالصور.. هذا ما علق به تامر حسني مع زوجته بعد فوز المغرب

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في &#34;ميدل بيست&#34;

شاهد.. ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في "ميدل بيست"

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

الجمعة المقبل... موعد انطلاق المسلسل الوثائقي لميغان ماركل والأمير هاري

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ&#34;كل نعال&#34;

شمس الكويتية ترد على مدرب المنتخب الألماني بـ"كل نعال"

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

صابرين تعلّق على أنباء إجرائها عملية تجميل

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

بعد اتهامها بوجه النحس على المنتخبات العربية.. مايان السيد تغادر المونديال وترد

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

ستصدمك.. حورية فرغلي تكشف عن أمنية حياتها

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد.. أسما شريف منير تفجر حقيقة ارتباطها عاطفيا

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

شاهد: مروة عبد المنعم تدخل في نوبة بكاء بسبب ما قاله المتصل

عربي

الجامعة العربية: ننادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة

الجامعة العربية: ننادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة

الرئيس المصري يُصدر قراراً بعزل ثاني أكبر مسؤول قضائي لهذا السبب

الرئيس المصري يُصدر قراراً بعزل ثاني أكبر مسؤول قضائي لهذا السبب

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

مصر تفتح باب التصدير لدولة آسيوية بعد مباحثات لعدة سنوات

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟

هل يلتقي أردوغان والأسد في روسيا قريباً؟