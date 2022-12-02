الهباش تعليقًا على إعدام "مفلح": الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إن"مشهد إعدام الشاب الفلسطيني الشهيد عمار حمدي مفلح على يد جندي من جيش الاحتلال في بلدة حوارة قرب نابلس، والذي تم توثيقه عبر كاميرات الفيديو، يؤكد المؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط".وأضاف الهباش في تصريح صحفي، الجمعة أن "مشهد إعدام الشاب مفلح يفترض أن يستفز كل مؤسسات القانون الدولي لمحاكمة هؤلاء المجرمين "، مؤكداً أن هذا الفيديو هو وثيقة قانونية يجب أخذها؛ أولًا لملاحقة القاتل الذي أطلق الرصاص والقصاص منه، وثانيًا لمحاسبة دولة الاحتلال "عصابة الإرهاب" أمام كل المحاكم الدولية".وأكد قاضي القضاة أنه "لا يمكن أن تجد من يلوم أي فلسطيني يدافع عن نفسه أمام هذا الإرهاب، ويبادر للقصاص من القاتل ومن خلفه".ودعا الهباش الله عزوجل أن يرحم الشهيد، وأن ينزل صواعق غضبه ولعنته على القاتل، مؤكداً أنه سوف تأتي لحظة سينال فيها مثل ما اقترفت يداه، إنفاذًا لأمر الله "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".