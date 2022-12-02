"المقاومة الشعبية" تنعى شهيد نابلس الشاب "مفلح"

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إننا "ننعى بكل فخر واعتزاز الشاب الشهيد عمار حمدي مفلح عديلي، من بلدة اوصرين جنوب نابلس ، الذي ارتقى برصاص جندي حرس حدود ارهابي حاقد مساء اليوم الجمعة".وتابعت أن : "مشهد إعدام الشاب عمار عديلي، من مسافة صفر وبدم بارد، يعبر عن مدى العقلية الاجرامية والارهابية لجنود الاحتلال، وجهوزيتهم الدائمة وتعطشهم لسفك الدماء وارتكاب المزيد من الجرائم".وأكدت أن "استمرار جرائم العدو البشعة، لن تفت في عضد شعبنا و سيزيده عزماً واصراراً على اجتثاثه ودحره عن أرضنا الفلسطينية، وإن شبابنا ورجالنا سيواصلوا مسيرة الشرف والبطولة حتى النصر".وختمت: "نستنفر مقاومتنا في الضفة الغربية المحتلة ورجالها الأشاوس، إلى تصعيد العمل المقاوم وإشعال الأرض من تحت أقدام العدو وجنوده ومستوطنيه، حتى يرحلوا عن كامل ترابنا المقدس".